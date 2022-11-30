الاتحاد الأوروبي يسعى لإنشاء محكمة لـ"جرائم الحرب الروسية"
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول إنشاء محكمة متخصصة، تدعمها الأمم المتحدة، للتحقيق في جرائم الحرب التي يحتمل أن تكون روسيا قد ارتكبتها في أوكرانيا ومقاضاة مرتكبيها.
نحن على استعداد لبدء العمل مع المجتمع الدولي للحصول على أوسع دعم عالمي ممكن لهذه المحكمة المتخصصة
رئيسة المفوضية الأوروبية
وقالت فون دير لاين: "نحن على استعداد لبدء العمل مع المجتمع الدولي للحصول على أوسع دعم عالمي ممكن لهذه المحكمة المتخصصة".
وتنفي روسيا، التي تصف أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة"، استهداف المدنيين.