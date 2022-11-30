الاتحاد الأوروبي يسعى لإنشاء محكمة لـ"جرائم الحرب الروسية"

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول إنشاء محكمة متخصصة، تدعمها الأمم المتحدة، للتحقيق في جرائم الحرب التي يحتمل أن تكون روسيا قد ارتكبتها في أوكرانيا ومقاضاة مرتكبيها.