المفوضية الأوروبية تدعو إلى "الإنزال الفوري" لجميع المهاجرين على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلى "الإنزال الفوري في الميناء الآمن" الأقرب لـ234 مهاجرًا على متن سفينة "أوشن فايكينغ"، آخر سفينة إنسانية من بين 4 كانت عالقة في البحر المتوسط وأثارت توترًا بين فرنسا وإيطاليا.

وقالت المفوضية في بيان إن "الوضع على متن السفينة بلغ مستوى حساسًا ويحتاج إلى حلٍ عاجلٍ لتجنّب مأساة إنسانية".

وذكّرت أن "الواجب القانوني بإنقاذ الأرواح في البحر واضح ولا لبس فيه، مهما كانت الظروف التي قادت الأشخاص إلى المحنة"، داعيةً "الدول الأعضاء" إلى العمل سويًا لإيجاد استجابة مشتركة".

ورفضت إيطاليا استقبال السفينة التابعة للمنظمة غير الحكومية "أس أو أس ميديتيرانيه" والعالقة قبالة سواحلها والتي طلبت، الثلاثاء، مساعدة فرنسا.

لكن باريس لم تسمح برسو السفينة وأدانت "السلوك غير المقبول" لروما، "المخالف لقانون البحار وروحية التضامن الأوروبي".

ودافعت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، عن نهجها الصارم الجديد حيال قضية الهجرة، مؤكدةً أن "على متن هذه السفن، ليس هناك ناجون إنما مهاجرون".

وسمحت روما في البداية لجزء فقط من الناجين الذين حاولوا العبور من سواحل شمال أفريقيا إلى أوروبا، بالنزول إلى الرصيف، ما أثار استياء منظمات إنسانية.

وفي نهاية المطاف سمحت لثلاث سفن إسعاف بإنزال كل ركابها، الثلاثاء.

وأكد وزير الخارجية الايطالي انتونيو تاجاني خلال مقابلة نشرت، اليوم الأربعاء، أن النهج الجديد المتشدد لبلاده في مجال سياسة الهجرة هو رسالة لحض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي على لعب دورها.

من جانبها، وجّهت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، لإيطاليا والاتحاد الأوروبي نداء تضامن حيال المهاجرين، وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان "إيطاليا - الاتحاد الأوروبي: السياسة لا يجب أن تُمارس على حساب أشخاص في محنة".