المكسيك تمنع 27 ألف مهاجر من دخول أمريكا

قال تقرير رسمي إن السلطات المكسيكية اعترضت أكثر من 27 ألف مهاجر حاولوا استخدام أسطح قطارات الشحن للوصول إلى الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وذكرت الوكالة نقلًا عن تقرير المعهد الوطني المكسيكي للهجرة، الجمعة، إن الأرقام تم تسجيلها في الفترة ما بين 18 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الحالي.

وتحاول المكسيك تطبيق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع بين المسؤولين المكسيكيين والأمريكيين في 22 سبتمبر في سيوداد خواريز (أكبر المدن المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة)، لمعالجة الزيادة في تدفقات الهجرة في عبر السكك الحديدية المكسيكية.

واتفق المسؤولون بعد الاجتماع على إنشاء 30 نقطة إنقاذ إنسانية على خطوط السكك الحديدية في 14 ولاية، وتم بفضلها اعتراض المهاجرين.