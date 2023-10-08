المكسيك تمنع 27 ألف مهاجر من دخول أمريكا
قال تقرير رسمي إن السلطات المكسيكية اعترضت أكثر من 27 ألف مهاجر حاولوا استخدام أسطح قطارات الشحن للوصول إلى الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
وذكرت الوكالة نقلًا عن تقرير المعهد الوطني المكسيكي للهجرة، الجمعة، إن الأرقام تم تسجيلها في الفترة ما بين 18 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الحالي.
وتحاول المكسيك تطبيق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع بين المسؤولين المكسيكيين والأمريكيين في 22 سبتمبر في سيوداد خواريز (أكبر المدن المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة)، لمعالجة الزيادة في تدفقات الهجرة في عبر السكك الحديدية المكسيكية.
واتفق المسؤولون بعد الاجتماع على إنشاء 30 نقطة إنقاذ إنسانية على خطوط السكك الحديدية في 14 ولاية، وتم بفضلها اعتراض المهاجرين.
وأشار التقرير إلى أن العمليات بدأت بعد إعلان "فيرومكس" في سبتمبر الماضي تعليق عمل 60 قطار شحن بسبب وجود أكثر من 4.000 مهاجر في العربات وعلى خطوط السكك الحديدية، واندفاع الآلاف إلى مراكز رعاية اللاجئين على الحدود الجنوبية.
وتسعى بلدية "سيوداد خواريز" الحدودية حاليًا، بحسب التقرير، إلى توفير قطعة أرض لإنشاء مأوى مفتوح للمجموعات العائلية والقاصرين.
ولفت التقرير إلى وجود أكثر من 1.56 مليون مهاجر في البلاد، في الفترة من 1 يناير إلى 3 أكتوبر؛ بيتهم أكثر من 138 ألف قاصر.