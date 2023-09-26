المكسيك تتوقع أزمة مهاجرين على الحدود مع غواتيمالا

توقعت اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين "كومار"، أمس الإثنين، زيادة الإقبال اليومي لمقدمي طلبات اللجوء في مكاتبها الجديدة في تاباتشولا، على حدود المكسيك مع غواتيمالا، بنسبة 30% في ظل موجة هجرة جديدة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وقال منسق اللجنة في ولاية تشياباس، دالاديير أنزويتو، إن "كومار" كانت تستقبل نحو ألفي شخص يومياً، إلا أن زيادة أعداد المهاجرين، دفعت لفتح مساحة جديدة لاستيعاب ما يصل إلى 2800 مهاجر.

وذكرت وكالة "إيفي" أن المكسيك شهدت موجة هجرة جديدة الأسبوع الماضي، نتج عنها تعليق حركة 60 قطار شحن من شركة "فيرومكس" بسبب وجود أكثر من 4 آلاف مهاجر في السيارات وعلى السكك الحديدية، إضافة لحالات تدافع أمام مكاتب اللجوء على الحدود الجنوبية.