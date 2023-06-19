زيلينسكي: قواتنا تصدت "بفاعلية" لهجمات روسية شرق البلاد
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تصدت "بفاعلية كبيرة" لهجمات روسية قرب أفدييفكا، شرق البلاد.
وأشار في خطاب مسائي مُصور، الى أن "قطاع أفدييفكا يصد الهجمات بفاعلية كبيرة"، مشيدًا بقدرة القوات الأوكرانية على صد هجمات روسيا.
وتقدمت القوات الأوكرانية مسافة كيلومتر واحد في محيط البلدة خلال الأسبوعين الماضيين، حسب ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا، بتصريحات للتلفزيون الوطني.
وأشار الرئيس الأوكراني في خطابه المصور، إلى أن الهجمات على جبهة تافريا الجنوبية كانت "الأكثر شراسة"، معبرا عن امتنانه للجنود الذين يقاتلون هناك وأماكن أخرى.
وتحدث مسؤولون عسكريون أوكرانيون عن إحراز تقدم على الجبهة الجنوبية.