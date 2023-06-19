زيلينسكي: قواتنا تصدت "بفاعلية" لهجمات روسية شرق البلاد

وتقدمت القوات الأوكرانية مسافة كيلومتر واحد في محيط البلدة خلال الأسبوعين الماضيين، حسب ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا، بتصريحات للتلفزيون الوطني.

وأشار الرئيس الأوكراني في خطابه المصور، إلى أن الهجمات على جبهة تافريا الجنوبية كانت "الأكثر شراسة"، معبرا عن امتنانه للجنود الذين يقاتلون هناك وأماكن أخرى.

وتحدث مسؤولون عسكريون أوكرانيون عن إحراز تقدم على الجبهة الجنوبية.