روسيا تعلن عن مجزرة دبابات أوكرانية على محور زابوروجيا (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل ما يقرب من 800 جندي أوكراني، وتدمير حوالي 70 دبابة، نصفها تم تدميره على محور زابوروجيا.

وقالت وزارة الدفاع في تقريرها الحربي اليومي: "واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولة شن هجوم على محوري زابوروجيا وجنوب دونيتسك، وكان الهجوم الأكبر باتجاه زابوروجيا".

وتابعت الوزارة: "حشد العدو (القوات الأوكرانية) ثلاث كتائب معززة بالدبابات والعربات القتالية المدرعة؛ لينفذ محاولات منيت بالفشل لهجمات على عدة مناطق في زابوروجيا..وصدت القوات الروسية بكفاءة هجمات العدو".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "أكثر من 200 جندي أوكراني و33 دبابة و30 عربة نقل جند و35 مدرعة مصفحة قد تم تدميرها على محور زابوروجيا فقط".

وأضافت الوزارة: "لقي 600 جندي أوكراني مصرعهم، كما تم تدمير عدد كبير من المعدات العسكرية على محاور مختلفة".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات قالت إنها للضربات التي نفذتها على مواقع الأوكرانيين بمحور زابوروجيا في منطقة العملية الخاصة.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم ضبط إطلاق النار والسيطرة على إصابة الأهداف من قبل مشغلي الطائرات المسيرة الروسية.