تشيكيا تعتزم تزويد أوكرانيا بمروحيات مقاتلة
أعلنت تشيكيا اليوم الجمعة نيتها تزويد أوكرانيا بمروحيات مقاتلة لمساعدتها في الحرب الدائرة منذ شباط/ فبراير 2022 مع جارتها روسيا، كما وتسعى لتدريب طياريها على طائرات "إف-16" أمريكية الصنع، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، خلال محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انه يؤيد مسعى كييف للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وصرح فيالا، للصحافيين أن "تشيكيا ستقدم المزيد من المروحيات القتالية ومئات آلاف قطع الذخيرة من العيار الثقيل".
وأضاف: "ستساعد تشيكيا أيضا في تدريب طيارين (أوكرانيين) على طائرات من بينها إف-16 وتقدم أجهزة محاكاة على الطيران لإتاحة التدريب داخل أوكرانيا أيضا".
وزودت تشيكيا الجيش الأوكراني 676 قطعة من الأسلحة الثقيلة وأكثر من 4 ملايين قطعة من الذخائر المتوسطة والثقيلة منذ بدء الحرب، وفق فيالا.
وتابع: "هذا يعني 10,000 قطعة ذخيرة ودبابة واحدة على الأقل وآلية مدرعة أو قطعة مماثلة عن كل يوم من الحرب.. سنواصل هذه المساعدة وعلى العالم الديموقراطي بأسره أن يفعل الشيء نفسه".
يذكر أن تشيكيا استقبلت أكثر من نصف مليون لاجئ أوكراني.
وأكد فيالا، أن بلاده العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو) والتي تعد 10,8 ملايين نسمة، ستؤيد مسعى أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" خلال القمة التي يعقدها الحلف في "فيلنيوس" الأسبوع المقبل، قائلا: "أتوقع أن يؤيد جميع أعضاء الناتو بوضوح أوكرانيا في مسعاها للانضمام".
يجري زيلينسكي، جولة على أعضاء أوروبيين في الحلف بدأها الخميس، في بلغاريا أحد كبار مصنعي الأسلحة، ثم توجه إلى براغ حيث التقى الرئيس التشيكي بيتر بافل، الجنرال السابق في "الناتو".
وسيتوجه زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى تركيا في أول زيارة له لهذا البلد منذ الحرب في أوكرانيا، حيث سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.