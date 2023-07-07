تشيكيا تعتزم تزويد أوكرانيا بمروحيات مقاتلة

أعلنت تشيكيا اليوم الجمعة نيتها تزويد أوكرانيا بمروحيات مقاتلة لمساعدتها في الحرب الدائرة منذ شباط/ فبراير 2022 مع جارتها روسيا، كما وتسعى لتدريب طياريها على طائرات "إف-16" أمريكية الصنع، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، خلال محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انه يؤيد مسعى كييف للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وصرح فيالا، للصحافيين أن "تشيكيا ستقدم المزيد من المروحيات القتالية ومئات آلاف قطع الذخيرة من العيار الثقيل".

وأضاف: "ستساعد تشيكيا أيضا في تدريب طيارين (أوكرانيين) على طائرات من بينها إف-16 وتقدم أجهزة محاكاة على الطيران لإتاحة التدريب داخل أوكرانيا أيضا".