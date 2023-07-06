تقرير: مباحثات سرية بين مسؤولين أمريكيين وروس لإنهاء حرب أوكرانيا

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن مسؤولين سابقين كبارا في الأمن القومي الأمريكي أجروا مباحثات سرية مع نظراء لهم من روسيا، بشكل سري، في مسعى لأجل إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأوضح المصدر أن المسؤولين الروس الكبار الذين التقوا نظراءهم الأمريكيين، "مقربون من الكرملين"، وهو ما يظهر أن المباحثات جرت على مستوى عال.

وتحاول المباحثات السرية التي لم يجر الإعلان عنها بشكل رسمي، إيجاد أرضية ملائمة للبدء في مفاوضات بين كييف وموسكو.

وتردت العلاقات بشكل كبير بين واشنطن وموسكو، منذ أن أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا المجاورة في فبراير 2022.

ورغم انحسار التواصل الرسمي بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أن القوتين النوويتين تحرصان على إبقاء قنوات للتواصل من أجل تفادي الاصطدام.

وأشارت الشبكة إلى لقاء عقده وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أبريل الماضي بنيويورك، لعدة ساعات مع أربعة مسؤولين أميركيين سابقين.

ومن بين المسؤولين الذين التقوا لافروف، الديبلوماسي الأمريكي السابق، ريتشارد هاس، ورئيس مجلس العلاقات الخارجية، والخبير في الشؤون الأوروبية، شارلز كوبشان، وخبير الشؤون الروسية توماس غراهام.

وركزت المباحثات التي أجريت، وقتها، على مآل الأراضي التي سيطر عليها الروس شرقي أوكرانيا، والسيناريو المحتمل لـ"حل توافقي" يمكنه إرضاء جميع الأطراف.

وجرى اللقاء بعلم من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لكنه لم يكن بتعليمات منه، حسب الشبكة "الأمريكية.

المصدر: إن بي سي نيوز