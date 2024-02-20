بعد "ملحمة" قانونية.. معركة أسانج مع الولايات المتحدة تقترب من نهايتها

ويواجه أسانج ما يمكن أن تكون جلسة الاستماع الأخيرة في المحكمة في لندن بدءا من الثلاثاء، حيث يسعى لوقف قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعدما حددت المحكمة العليا يومين من المرافعات حول ما إذا كان بإمكان أسانج أن يطلب من محكمة الاستئناف منع نقله.

وفي حال رفضت محكمة لندن طلب أسانج بالاستئناف، فمن الممكن تسليمه إلى الولايات المتحدة بمجرد موافقة المسؤولين البريطانيين على ترحيله.

ويخطط فريقه القانوني لاستئناف أي حكم سلبي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنهم يخشون احتمال نقله قبل أن تتمكن المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ بفرنسا من وقف ترحيله.

وإذا فاز في جلسة الاستماع هذا الأسبوع، فسيمهد ذلك الطريق لعملية استئناف من المرجح أن تؤدي إلى إطالة أمد القضية.

ما التهمة الموجهة إلى أسانج؟

وجهت الولايات المتحدة لأسانج (52 عاما)، وهو خبير كمبيوتر أسترالي، 18 تهمة تتعلق بنشر "ويكيليكس" لمئات الآلاف من الوثائق السرية في عام 2010.

ويقول ممثلو الادعاء إنه تآمر مع محللة استخبارات الجيش الأمريكي، تشيلسي مانينغ، لاختراق جهاز كمبيوتر في البنتاغون، ونشر برقيات دبلوماسية سرية وملفات عسكرية حول الحربين في العراق وأفغانستان.

ويواجه الرجل 17 تهمة تجسس، وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر.