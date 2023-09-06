فرنسا ترفض منح مؤسس "ويكيليكس" اللجوء السياسي

رفضت فرنسا، الثلاثاء، طلبا قدمته جمعية "روبن دي لوا" بمنح رئيس ومؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، اللجوء السياسي.

وجاء في بيان المحكمة الفرنسية في كريتيه أن "شروط تقييد حرية أسانج المحتجز في سجن في لندن، لا تسمح بإصدار استثناء من القانون الفرنسي الذي يتطلب وجود طلب اللجوء على الأراضي الوطنية أو أراضي الاتحاد الأوروبي"، وفق "سبوتنيك".

وأفادت الجمعية التي قدمت الطلب في شهر مارس/ آذار، بأنها لن تقدم استئنافًا ضد قرار المحكمة، لكنها تدعو وزير العدالة الفرنسي إريك دوبون-موريتي، الذي كان محامي أسانج السابق، للتدخل في هذا الأمر.

وقدم نواب في البرلمان الوطني الفرنسي في يوليو/ تموز عرضًا برلمانيًا يدعو إلى منح أسانج اللجوء السياسي.

يذكر أن أسانج يواجه تهمًا تصل عقوبتها إلى 175 عامًا في الولايات المتحدة بتهم التسريبات الكبيرة للمعلومات السرية.