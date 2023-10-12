"واشنطن بوست": تكتيكات حماس تحدٍ لاستراتيجية إسرائيل الحربية

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا تحدثت فيه عن الخطوط الفاصلة بين الإرهاب والحرب، وذلك في خضم الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

طرح التقرير تساؤلات حول أهداف حماس على المدى البعيد، وحول رد فعل "الديمقراطيات" على تلك الهجمات، والتي من شأن استمرارها أن يترك آثاراً كبيرة على سياسة الشرق الأوسط، فعلى الرغم من أن جذور النزاع تمتد عقوداً في الماضي، إلا أن مراقبي السياسة الخارجية وخبراء العلاقات الدولية قد تفاجؤوا بالانفجار غير العادي للعنف.

وعلى خلفية قتل حماس لأكثر من 1000 إسرائيلي، أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو الحرب ضد حماس، كما صنفت الأمم المتحدة النزاع المعاد اشتعاله حديثا على أنه حرب.

في الوقت نفسه، وصف سياسيون إسرائيليون وأمريكيون، بالإضافة إلى قادة آخرين حول العالم، هجوم حماس بأنه عمل إرهابي.