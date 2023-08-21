نتنياهو: إسرائيل تحت "هجوم إرهابي" تموله إيران
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إن إسرائيل "تحت هجوم إرهابي تموله إيران والمنظمات التي تتبع لها" على حد تعبيره.
وشهدت مناطق الضفة الغربية مقتل 3 إسرائيليين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في هجومين منفصلين شمال ووسط الضفة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات البحث عن منفذي العمليتين الأخيرتين، اللذين لاذا بالفرار بعد إطلاق النار على الإسرائيليين.
وأضاف نتنياهو خلال تصريح صحفي بمشاركة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "إننا نعمل على مدار الساعة من أجل القبض على القتلة، وتمكنّا سابقا من القبض على كافة المجرمين وسنواصل ذلك".
وأكد نتنياهو "أننا اليوم تحت هجوم إرهابي تموله إيران، والمنظمات التي تتبع لها، وإن إسرائيل ستحاسب القتلة ومن أرسلهم"، مُجددًا دعمه الكامل لجنود الجيش وقياداته.
من جانبه، قال وزير الدفاع غالانت: "إن التصعيد الحالي نتيجة أموال تحولها إيران إلى المنظمات الإرهابية الفلسطينية في الضفة الغربية؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كميات الوسائل القتالية المتوفرة لديها" على حد قوله.