نتنياهو: إسرائيل تحت "هجوم إرهابي" تموله إيران

وأكد نتنياهو "أننا اليوم تحت هجوم إرهابي تموله إيران، والمنظمات التي تتبع لها، وإن إسرائيل ستحاسب القتلة ومن أرسلهم"، مُجددًا دعمه الكامل لجنود الجيش وقياداته.

من جانبه، قال وزير الدفاع غالانت: "إن التصعيد الحالي نتيجة أموال تحولها إيران إلى المنظمات الإرهابية الفلسطينية في الضفة الغربية؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كميات الوسائل القتالية المتوفرة لديها" على حد قوله.