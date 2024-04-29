مقطع جديد يظهر بايدن مصافحا الهواء.. ما حقيقته؟ (فيديو)

وبخلاف مواقف سابقة لبايدن، تبين أن هذا الادعاء غير صحيح، وأن الرئيس الأمريكي كان يحيّي جزءا من الحضور في مهرجان انتخابي، وهو يبتعد عن مركز المنصة الواقف عليها مشيرا بيده إلى جهة اليمين، إلا أن ذلك لم يكن واضحا في المقطع المتداول.

ويعود المقطع للقاء انتخابي عُقد في الثالث والعشرين من شهر أبريل نيسان الجاري في فلوريدا.

وأكد صحفي في وكالة "فرانس برس" كان حاضرا اللقاء وجود حضور في جهة يمين المنصة، إلى حيث استدار بايدن وأشار بيده.

وأيد ذلك مصور في "فرانس برس" كان حاضرا أيضا، قال إن الجزء من الحضور الموجود إلى اليمين، الذي حيّاه بايدن، كان يضم سياسيين محليين وأشخاصا آخرين يبدو أنهم مقربون منه.

وتُظهر المشاهد التي بثتها وسائل إعلام أمريكية بايدن وهو يتجه إلى اليمين ليحيي الحضور هناك، ثم يعود إلى الوسط ويقول "شكرا لكم" وبعدها إلى اليسار باتجاه الجزء الموجود من الحضور هناك.

وكان بايدن، البالغ 81 عاما، قد وقع في زلات ومواقف مشابهة سابقا أثارت جدلا واسعا في الأوساط الأمريكية حول أهليته لتولي منصبه.