بالقفز في الهواء.. بايدن يكشف عن حالته الصحية بعد سقوطه عن الدراجة

في محاولة لنفي أي شائعات حول حالته الصحية، إثر سقوطه أمس السبت عن دراجته الهوائية، عمد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى القفز في الهواء أمام حشد من الناس بينهم صحفيون.

ونشرت الصحفيّة في صحيفة ”الديلي مايل“، نيكي شواب، مقطعا مصورا عبر حسابها في ”تويتر“، وهي تسأل الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حالته الصحية بعد سقوطه عن الدراجة الهوائية، فما كان منه إلّا أن قفز دون أن يصرّح بشيء، ورفع قبضتيه مبتسما، في إشارة إلى أنّه بخير وأنه لم يصب بأذى نتيجة الحادث.

جاء هذا المشهد الطريف، الأحد، وسط هتافات المارّة عقب زيارة بايدن لإحدى الكنائس في مدينة ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرّض لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية، صباح السبت، لكنه لم يصب بأذى، وأظهر فيديو وزعه البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي البالغ 79 عاما وهو ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول، ”أنا بخير“.

ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في ”ريهوبوث بيتش“ في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه إن ”الرئيس بخير، ويتطلع لقضاء باقي اليوم مع أسرته“.

وكان بايدن ظهر في وقت سابق وهو يركض متوجها إلى سلم الطائرة التي أقلته إلى المنزل الذي يقضي فيه إجازته، في محاولة ربما لمحو الصورة التي يروجها خصومه عن أنه لا يتسم بلياقة صحية جيدة.

وتعرض الرئيس الأمريكي في عدة مواقف سابقة للتعثر في أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية، كما ظهر في عدة مواقف وهو فاقد للتركيز.

ترامب يسخر

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لم يفوت الفرصة للسخرية من سقوط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن دراجته الهوائية، عبر استهدافه بكرة غولف.

وعلى منصته للتواصل الاجتماعي“تروث سوشيال“، نشر ترامب مقطع فيديو مركّبا يبدأ بمشهد للعبه رياضة الغولف، وضربه للكرة، وبصوت مضحك يظهر بايدن وهو يقع عن الدراجة الهوائية كما لو أن الكرة أصابته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ترامب المركّب ساخرين من بايدن.

BREAKING: Former President of the United States of America, Donald J. Trump, takes to Truth Social to comment on Joe Biden's recent bicycling mishap with golfing video mocking the situation 😆 pic.twitter.com/hGpdiCIXSB

— JCITY IS CANCELLED 🚫 (@2HOT4AMC) June 18, 2022