إسرائيل تطلب مساعدة مصر حول أسراها في غزة

أكد مسؤول مصري، أن تل أبيب طلبت مساعدة القاهرة حول الأسرى الإسرائيليين في قبضة الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إن "إسرائيل طلبت المساعدة من مصر لضمان سلامة الأسرى الإسرائيليين".

وأضاف أن رئيس المخابرات المصرية أبلغ حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالرغبة الإسرائيلية للحصول على معلومات.

وبحسب المسؤول، نفى القادة الفلسطينيون وجود "صورة كاملة" لديهم حتى الآن عن الأسرى، لكنهم قالوا إن أولئك الذين تم إحضارهم إلى غزة تم نقلهم إلى مواقع آمنة في جميع أنحاء القطاع.

وقال المسؤول: "من الواضح أن لديهم عددا كبيرا، عدة عشرات".