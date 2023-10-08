ما مصير الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة؟

تثير الأعداد الكبيرة المتوقعة للأسرى الإسرائيليين في قبضة الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، تساؤلات حول مصير هؤلاء، وكيف يمكن الاستفادة من وجودهم بالنسبة للفلسطينيين.

وأسفرت عملية أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في المناطق الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، عن قتل وإصابة وأسر المئات من الإسرائيليين.

وأطلقت "القسام" على العملية اسم "طوفان الأقصى"، وجاءت ردًّا على الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وفقًا لمسؤولين في الحركة.

وتحدث الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة، عن عشرات الأسرى الإسرائيليين في يد حركة حماس، ومنهم ضباط وجنود.

وتبرز أهمية هؤلاء الأسرى، في إمكانية عقد صفقات تبادل مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أو تحقيق مطالب تتعلق في التخفيف من الحصار الذي يعانيه قطاع غزة منذ 17 عامًا.