هنية: الطوفان بدأ من غزة.. وسيمتد إلى الضفة والقدس

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن "طوفان القدس بدأ من غزة، وسوف يمتد إلى الضفة والقدس والـ 48 وأيضا إلى شعبنا في الشتات".

وفي خطاب متلفز حول تطورات العملية التي أطلقتها حماس باسم "طوفان الأقصى"، أضاف هنية أن "المعركة لا تتعلق بغزة وحدها، ولأنها تتعلق بالقدس وفلسطين فهي تتعلق بالأمة كلها".

وقال هنية إن عملية "طوفان الأقصى"، تقودها قيادة حماس "في كل أماكن وجودها"، وحسب هنية فإن تلك العملية هي "بداية التحرير لقدسنا وأسرانا من سجون الاحتلال".