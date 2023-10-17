سوناك يبحث مع أمير قطر وولي العهد السعودي تجنب زعزعة استقرار المنطقة

وأوضح المتحدث باسم "سوناك" أن الاتصالين تناولا الصراع الحالي في غزة، وحول نص للمكالمة مع ولي العهد السعودي، أوضح أن "الزعيمين اتفقا على أهمية تجنّب المزيد من زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وجاء في نص المكالمة القطرية أن "رئيس الوزراء شكر الأمير على دوره البنَّاء في الدبلوماسية الإقليمية... واتفقا على أنه لا ينبغي السماح للصراع بأن يؤدي للمزيد من زعزعة استقرار المنطقة".