سوناك يبحث مع أمير قطر وولي العهد السعودي تجنب زعزعة استقرار المنطقة
شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على "أهمية تجنيب الشرق الأوسط المزيد من عدم الاستقرار"، وذلك خلال اتصالين هاتفيين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأوضح المتحدث باسم "سوناك" أن الاتصالين تناولا الصراع الحالي في غزة، وحول نص للمكالمة مع ولي العهد السعودي، أوضح أن "الزعيمين اتفقا على أهمية تجنّب المزيد من زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وجاء في نص المكالمة القطرية أن "رئيس الوزراء شكر الأمير على دوره البنَّاء في الدبلوماسية الإقليمية... واتفقا على أنه لا ينبغي السماح للصراع بأن يؤدي للمزيد من زعزعة استقرار المنطقة".