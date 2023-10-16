بمقدار الثلث.. بريطانيا تزيد مساعداتها للفلسطينيين
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن حكومة بلاده ستزيد مساعداتها للشعب الفلسطيني بمقدار الثلث عبر تقديم 10 ملايين جنيه إسترليني (12.18 مليون دولار) أخرى.
وقال سوناك أمام البرلمان: "سنزيد مساعداتنا بمقدار الثلث مع دعم إضافي حجمه عشرة ملايين جنيه إسترليني. هناك أزمة إنسانية حادة تتكشف ويجب علينا الاستجابة لها".
وأضاف: "علينا أن ندعم الشعب الفلسطيني لأنه ضحية حماس أيضاً".
وأعلن سوناك حصيلة جديدة بلغت 6 بريطانيين على الأقل قتلوا في هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، فيما هناك 10 في عداد المفقودين.