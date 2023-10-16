بمقدار الثلث.. بريطانيا تزيد مساعداتها للفلسطينيين

وقال سوناك أمام البرلمان: "سنزيد مساعداتنا بمقدار الثلث مع دعم إضافي حجمه عشرة ملايين جنيه إسترليني. هناك أزمة إنسانية حادة تتكشف ويجب علينا الاستجابة لها".

وأضاف: "علينا أن ندعم الشعب الفلسطيني لأنه ضحية حماس أيضاً".

وأعلن سوناك حصيلة جديدة بلغت 6 بريطانيين على الأقل قتلوا في هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، فيما هناك 10 في عداد المفقودين.