بعد ملكة الدنمارك.. ملوك وملكات في العالم تخلوا عن عروشهم

أعلنت ملكة الدنمارك مارغريتي الثانية أنها ستتنحى عن العرش في 14 يناير/كانون الثاني بعد 52 عامًا على توليها الحكم.

وفي ما يلي عرض لأبرز حالات تنحي ملوك في كل أنحاء العالم منذ تنحي ملك إنجلترا إدوارد الثامن في العام 1936.

الإمبراطور أكيهيتو (اليابان)

تنحى إمبراطور اليابان الـ 125أكيهيتو لمعاناته من مشاكل صحية في 30 أبريل/نيسان 2019، بعد مرور ثلاثين عامًا على اعتلائه العرش في اليابان في العام 1989 خلفًا لوالده هيروهيتو، وسلّم الراية لابنه ناروهيتو في أول تنحٍ إمبراطوري عن العرش في البلاد منذ العام 1817.