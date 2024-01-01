صدمة في الدنمارك بعد تنحي الملكة عن العرش

يكاد الدنماركيون لا يصدقون الإعلان المفاجئ لملكتهم مارغريتي الثانية التي تحظى بشعبية كبيرة، تنحيها عن العرش في 14 يناير/كانون الثاني، مرددين "لم نتوقع ذلك!".

وقال الدنماركي ستيفان تايشرت لوكالة فرانس برس بعد أن تابع خطاب الملكة الأحد: "أقل ما يقال إنني شعرت بقشعريرة. كانت صدمة حقيقية".

وسبق أن أكدت مارغريتي الثانية مرارًا أنها لن تتنازل عن العرش قائلة: "سأبقى على العرش حتى مماتي".

وقالت الدنماركية ماريا يبرسن: "صدمنا جميعًا. قلنا لأنفسنا: هل يعقل ذلك؟ سنلغي ليلة رأس السنة".

وأضافت: "وقع النبأ كالصاعقة كأن أحد أفراد العائلة توفي أو شيئا من هذا القبيل".

بالنسبة لراسموس إلياسن كانت الأمسية "حزينة وسعيدة" في آن.