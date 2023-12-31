ملكة الدنمارك تتنازل عن العرش لابنها

أعلنت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، اليوم الأحد، أنها ستتنازل عن العرش، في الـ14 من شهر يناير/كانون الثاني المُقبل، بعد 52 عامًا من تربعها فوقه، وسيخلفها ابنها الأكبر وليُّ العهد الأمير فريدريك.

وأصبحت الملكة البالغة من العمر 83 عامًا، والتي تولَّت منصبها العام 1972، أطول ملوك أوروبا بقاء على العرش بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في شهر سبتمبر/أيلول من العام 2022.

وأصدرت الملكة الإعلان المفاجئ على الهواء مباشرة خلال خطابها التقليدي في ليلة رأس السنة الجديدة، والذي يشاهده الكثيرون في الدولة البالغ عدد سكانها 5.9 مليون نسمة.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي، خضعت لعملية جراحية ناجحة في الظهر.