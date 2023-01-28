الشرطة الإسرائيلية تدعو مالكي الأسلحة المرخصة إلى حملها بعد هجوم القدس

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إنه في أعقاب عمليتي القدس وسلوان، طلبت الشرطة من أصحاب الأسلحة المرخصة حملها.

وقال مفوض الشرطة يعقوب شبتاي إنه "دعا في مرات عديدة في الماضي لحيازة رخصة سلاح شريطة أن يكون حامله قادراً على استخدامه".

وأضاف: "في أوقات كثيرة تمكن المواطنون المتمرسون في استخدام الأسلحة المرخصة من تحييد منفذي العمليات ومنع وقوع هجمات أكثر خطورة"، وفق موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن مسؤولاً أمنيًا أكد أن الكابينيت سيناقش بحث تعجيل الإجراءات الضرورية لإصدار تصاريح حمل السلاح للمواطنين.