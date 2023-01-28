الشرطة الإسرائيلية تدعو مالكي الأسلحة المرخصة إلى حملها بعد هجوم القدس
طالبت الشرطة الإسرائيلية، يوم السبت، من يملكون رخصة لحمل السلاح من الإسرائيليين بضرورة حمله معهم، في أعقاب عمليتي إطلاق النار في مدينة القدس، في حين من المرتقب أن يصدر المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينيت) قراراً بتسهيل تراخيص حمل السلاح.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إنه في أعقاب عمليتي القدس وسلوان، طلبت الشرطة من أصحاب الأسلحة المرخصة حملها.
وقال مفوض الشرطة يعقوب شبتاي إنه "دعا في مرات عديدة في الماضي لحيازة رخصة سلاح شريطة أن يكون حامله قادراً على استخدامه".
وأضاف: "في أوقات كثيرة تمكن المواطنون المتمرسون في استخدام الأسلحة المرخصة من تحييد منفذي العمليات ومنع وقوع هجمات أكثر خطورة"، وفق موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن مسؤولاً أمنيًا أكد أن الكابينيت سيناقش بحث تعجيل الإجراءات الضرورية لإصدار تصاريح حمل السلاح للمواطنين.
وأضاف أن "الرد الإسرائيلي على عمليتي حي النبي يعقوب وسلوان سيكون سريعاً وقاسياً، ومن المواضيع المطروحة تكثيف تواجد القوات العسكرية في الميدان وسد منازل منفذي العمليات واعتقال أفراد عائلاتهم، والعمل على سن قانون يتيح إبعاد عائلاتهم".
وفي ذات السياق، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يعتزم تقديم مشروع قانون لإعدام منفذي العمليات، وهو القانون الذي كان يروج له قبل انتخابات الكنيست الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، اجتماعاً للمجلس السياسي والأمني المصغر "الكابينت"؛ وذلك لبحث التوتر الأمني عقب مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين في عمليات إطلاق نار نفذها فلسطينيون في القدس.