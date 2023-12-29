تركيا توقف 32 شخصا يُشتبه في تخطيطهم لهجمات تستهدف دور عبادة
أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عن توقيف 32 شخصًا يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، حيث كانوا يخططون لتنفيذ هجمات تستهدف دور عبادة يهودية وكنائس، بالإضافة إلى السفارة العراقية.
وذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن المشتبه فيهم تم اعتقالهم خلال عمليات مداهمة نُفِّذَتْ في تسع مدن، بينها إسطنبول وأنقرة.
وأشار المصدر إلى أن "اثنين منهم قاما بمراقبة بعض الكنائس ودور العبادة"، مُشيرًا إلى وجود مشتبه ثالث كان يخطط لاستهداف السفارة العراقية، موضحا أنّ المُعتقَلين الثلاثة هم أعضاء بارزون في التنظيم.
وكانت الشرطة التركية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تنفيذ عمليات دهم واسعة في 32 مدينة عبر البلاد، أسفرت عن اعتقال أكثر من 300 شخص يُشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش.