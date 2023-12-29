تركيا توقف 32 شخصا يُشتبه في تخطيطهم لهجمات تستهدف دور عبادة

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عن توقيف 32 شخصًا يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، حيث كانوا يخططون لتنفيذ هجمات تستهدف دور عبادة يهودية وكنائس، بالإضافة إلى السفارة العراقية.

وذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن المشتبه فيهم تم اعتقالهم خلال عمليات مداهمة نُفِّذَتْ في تسع مدن، بينها إسطنبول وأنقرة.