تركيا.. زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف

أفادت وسائل إعلام رسمية تركية، اليوم الإثنين، بأن زعيم تنظيم داعش المتشدد، الذي أعلنت تركيا مقتله في عملية نفذتها استخباراتها في سوريا، ليل السبت، فجّر نفسه بحزام ناسف.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن العملية استغرقت 4 ساعات، وانتهت بتفجير أبو الحسين القرشي لنفسه بحزام ناسف كان يرتديه.

ونشرت الوكالة مقطعاً يُظهر مشاهد لمنزل مؤلف من طابقين محاط بحقول وجدرانه محطمة جزئيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، مساء الأحد، خلال مقابلة متلفزة: "تم تحييد الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها (السبت) جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا".