حرب بالوكالة بين فرنسا وروسيا في النيجر

وسط الصراع الدبلوماسي المباشر بين فرنسا وروسيا بسبب الحرب الأوكرانية، فإن البلدين يخوضان حربًا أخرى غير مباشرة، هي الحرب بالوكالة في أفريقيا، لا سيما في النيجر.

وبعد تلقي النيجر أول دفعة من المعدات العسكرية الروسية، كجزء من التعاون الأمني الجديد بين نيامي وموسكو، يجري الآن إنشاء تعاون أمني جديد بينهما؛ إذ وصل المدربون الروس، يوم الأربعاء الماضي، إلى نيامي، حسب ما أعلنه التلفزيون العام النيجري، مساء الخميس الماضي.

وقال التلفزيون العام: "شهدنا يوم الأربعاء وصول طائرة روسية عريضة البدن من طراز "إليوشين 76" إلى نيامي، تحمل أحدث المعدات العسكرية، وعلى متنها مدربون عسكريون من وزارة الدفاع الروسية".

تطوير التعاون العسكري

وقال التلفزيون إن الاتحاد الروسي سيقوم "بتجهيز" النيجر، و"تركيب نظام دفاع مضاد للطائرات" قادر على "ضمان السيطرة الكاملة على مجالنا الجوي".

وعرض التلفزيون لقطات تم تصويرها ليلًا من الطائرة الروسية عريضة البدن عند هبوطها في مطار العاصمة.

ووفق المصدر ذاته، فإن المدربين العسكريين الروس، الذين لم يتم تحديد عددهم، "سيقدمون تدريبًا عالي الجودة" للجنود النيجريين؛ "من أجل الاستخدام الفعّال للنظام المذكور".

بدوره، قال أحد المدربين الروس: "هذه معدات من تخصصات عسكرية مختلفة.. نحن هنا لتطوير التعاون العسكري بين روسيا والنيجر، ولتدريب جيش النيجر ومساعدته على استخدام المعدات العسكرية التي وصلت للتو".

وفي 26 مارس/آذار الماضي، ناقش رئيس النظام العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، هاتفيًا، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تعزيز" التعاون الأمني بينهما على وجه الخصوص.

وجاء في بيان صحفي رسمي للنيجر أن "رئيسي الدولتين" "تبادلا الحديث بشأن الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني" بين روسيا والنيجر "لمواجهة التهديدات الحالية"، في حين أن هجمات المتشددين تقوّض منطقة الساحل.

نيامي تدير ظهرها

ومنذ انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي، اقترب النظام النيجري من جيرانه في بوركينا فاسو ومالي، اللذين يحكمهما الجيش أيضًا.

وتمت الإطاحة بالحكومات المدنية في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، من خلال انقلابات عسكرية متتالية منذ عام 2020، وأدارت هذه المستعمرات الفرنسية الثلاث السابقة ظهورها لباريس، واقتربت اقتصاديًا وعسكريًا من شركاء جدد، بمن في ذلك الروس، قبل إعادة تجميع صفوفها داخل تحالف دول الساحل؛ بهدف إنشاء اتحاد بعيدًا عن فرنسا، بحسب إذاعة "20 مينيت" الفرنسية.