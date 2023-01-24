زيلينسكي يكشف عن إجرائه تغييرات بالمناصب العليا في الحكومة والأقاليم
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن التغييرات في المناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم ستتم خلال يوم.
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: "هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب.. بعضها اليوم والبعض الآخر غدا.. فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون".
وكان الرئيس الأوكراني قد تعهد في السابق بمكافحة الفساد على جميع المستويات وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة.
والأحد، قال الرئيس الأوكراني إنه أعد قرارات سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع، للتصدي للفساد، مشيرا إلى أنه لن يتم التغاضي عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد.
وجاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية، على الرغم من قيام المسؤولين بتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الغزو الروسي.
ولأوكرانيا تاريخ طويل من الفساد المستشري والحوكمة الهشة. وجعل الاتحاد الأوروبي القيام بإصلاحات لمكافحة الفساد أحد متطلباته الرئيسية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، بعد منح كييف وضع المرشح العام الماضي.