زيلينسكي يكشف عن إجرائه تغييرات بالمناصب العليا في الحكومة والأقاليم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن التغييرات في المناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم ستتم خلال يوم.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: "هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب.. بعضها اليوم والبعض الآخر غدا.. فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون".