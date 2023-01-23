زيلينسكي: عدة قرارات سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع لمكافحة الفساد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إنه أعد قرارات سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع، للتصدي للفساد، مشيرا إلى أنه لن يتم التغاضي عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد.

وجاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية على الرغم من قيام المسؤولين بتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الغزو الروسي.