"لوفيغارو": فضيحة الاستغلال الجنسي للأطفال تهز حكومة المجر

يواجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أزمة سياسية كبيرة في أعقاب فضيحة العفو عن رجل أُدين بالتستر على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال والتي هزت حكومة المجر، وأدت إلى استقالة رئيسة البلاد كاتالين نوفاك، ووزيرة العدل السابقة جوديت فارغا، في شباط / فبراير الماضي.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" إن هذه الفضيحة خلقت فجوة كبيرة في هيكل السلطة الذي بناه أوربان، والذي استغله محامي الأعمال السابق بيتر ماجيار، لافتة إلى تحول ماجيار، الذي كان ذات يوم الفتى الذهبي للنظام، إلى متمرد، وشن حملة ضد ما يعتبره، الآن، نظامًا غير أخلاقي وفاسد.

وبدعم شعبي قوي، فإن هناك مهمة لإسقاط حكومة فيكتور أوربان، التي ترسخت منذ العام 2010، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى مثول ماجيار أمام مكتب المدعي العام في بودابست برفقة حشد من الصحفيين والمؤيدين، ليجدد تهديداته ضد مدير مكتب رئيس الوزراء أنتال روغان.