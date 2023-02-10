إسرائيل.. خلافات حادة بين بن غفير ومفوض الشرطة بسبب احتجاجات "إصلاح القضاء"

نشبت خلافات حادة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، حول طريقة التعامل مع المظاهرات المناهضة لخطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو.

ويخطط بن غفير للالتفاف على مفوض الشرطة وتشكيل طاقم مؤلف من ثلاثة من كبار الشرطة المتقاعدين لمساعدته في التعامل مع المظاهرات، في أعقاب امتناع الشرطة الإسرائيلية بمدينة القدس عن قمع الاحتجاجات التي وقعت بالقرب من منزل نتنياهو، وفق تقارير عبرية.

والليلة الماضية، تظاهر مئات الإسرائيليين على بعد أمتار من منزل نتنياهو بمدينة القدس وأشعلوا الإطارات وأغلقوا الشوارع، كما أنهم قطعوا الطريق أمام القطار السريع، في حين لم تتعامل الشرطة بشدة مع المتظاهرين، وهو ما يرفضه بن غفير.