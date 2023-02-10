إسرائيل.. خلافات حادة بين بن غفير ومفوض الشرطة بسبب احتجاجات "إصلاح القضاء"
نشبت خلافات حادة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، حول طريقة التعامل مع المظاهرات المناهضة لخطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو.
ويخطط بن غفير للالتفاف على مفوض الشرطة وتشكيل طاقم مؤلف من ثلاثة من كبار الشرطة المتقاعدين لمساعدته في التعامل مع المظاهرات، في أعقاب امتناع الشرطة الإسرائيلية بمدينة القدس عن قمع الاحتجاجات التي وقعت بالقرب من منزل نتنياهو، وفق تقارير عبرية.
والليلة الماضية، تظاهر مئات الإسرائيليين على بعد أمتار من منزل نتنياهو بمدينة القدس وأشعلوا الإطارات وأغلقوا الشوارع، كما أنهم قطعوا الطريق أمام القطار السريع، في حين لم تتعامل الشرطة بشدة مع المتظاهرين، وهو ما يرفضه بن غفير.
خلافات متصاعدة
وقال تقرير لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" إن "خلافات حادة سُجلت بين إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة"، مشيرة إلى أن الوزير الإسرائيلي يعارض طريقة تعامل عناصر الشرطة مع المتظاهرين ضد الخطة القضائية.
وأوضحت القناة العبرية أن "بن غفير استدعى قائد شرطة القدس الجنرال دورون تورجمان لجلسة توضيح، واتهم الشرطة بفقدان السيطرة على المتظاهرين بالمدينة"، في إشارة إلى رفضه لتعامل الشرطة السلمي مع المتظاهرين.
وحسب القناة العبرية، فإن "مفوض الشرطة يعقوب شبتاي رفض موقف بن غفير وأكد دعمه لقائد شرطة القدس في طريقة تعامله مع المظاهرة القريبة من منزل نتنياهو"، مما أدى إلى زيادة الخلافات والتوتر بينهما.
فريق مستشارين
وفي السياق، قال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعمل على تشكيل فريق من المتقاعدين من الشرطة من أجل مساعدته في التعامل مع المظاهرات المناهضة لخطة إصلاح القضاء".
وأوضحت الصحيفة أن "قرار بن غفير تشكيل فريق من المتقاعدين جاء بعد المواجهة بينه وبين مفوض الشرطة، الذي دعم إجراءات شرطة القدس ضد المتظاهرين بالقرب من منزل نتنياهو بالقدس الليلة الماضية".
وحسب الصحيفة، فإن "خطوة بن غفير تلقى معارضة شديدة داخل الشرطة الإسرائيلية"، مؤكدة أن كبار ضباط الشرطة يرون بأن وزير الأمن القومي ليس لديه خبرة فيما يتعلق بالمهام الموكلة للشرطة وقواعد عملها.
ونقلت الصحيفة عن كبار الضباط في الشرطة الإسرائيلية قولهم إن "المفوض يعقوب شبتاي لن يتعاون مع الفريق الذي يعتزم بن غفير تشكيله"، مؤكدين أن الوزير الإسرائيلي ليس لديه صلاحيات لتشكيل مثل هذا الفريق.
وأكد مسؤولون قانونيون في الشرطة الإسرائيلية أن "بن غفير يمتلك فقط صلاحية طلب تشكيل مثل هذا الفريق أو التوصية بذلك"، مشيرين إلى أن القرار النهائي بتشكيل الفريق يرجع لمفوض الشرطة، وفق الصحيفة العبرية.
وأضافت الصحيفة: "يقدر كبار الشرطة أن فريق بن غفير سيتكون من المتقاعدين أوري بارليف، وشلومي كتبي، ويورام هاليفي، وهم الذين كان الوزير يتشاور معهم منذ شهور حتى قبل توليه منصبه".
وقالت الصحيفة: "هؤلاء مدراء محبطون لم يتمكنوا من الجلوس على كرسي المفوض، ويحاولون الوصول إليه بطريقة ملتوية".
يذكر أن الاتفاقيات الائتلافية بين نتنياهو وبن غفير تمنح الأخير صلاحيات خاصة على الشرطة الإسرائيلية تمكنه من التدخل في طريقة عملها، الأمر الذي يسعى الائتلاف الحكومي لتمريره من خلال قانون بالكنيست.