بن غفير يقترح إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين بـ"الكرسي الكهربائي"

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، أنه سيقدم للحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يتضمن إيقاع عقوبة الإعدام على منفذي العمليات من الفلسطينيين.

وقال بن غفير، في تصريحات مقتضبة له نشرتها القناة "12" العبرية، إن "التحركات الجديدة التي تروج لها الحكومة ضد الإرهاب تتضمن سنّ مشروع قانون الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون العمليات ضد الإسرائيليين".

وأضاف: "قريبا سنطبق قانون عقوبة الإعدام ضد كل مَن يرتكب مذبحة بحق المدنيين الإسرائيليين ويجب أن يعدم بوساطة كرسي كهربائي".