أضخم قطاع عسكري.. جنرال جديد لقيادة العمليات ضد روسيا غرب أوكرانيا

أعلن العميد فلاديمير شفيديوك، عن تعيينه قائدًا لقوات القيادة العملياتية "الغربية" في أوكرانيا، وهي أضخم قطاع عسكري على الجبهة في الجيش الأوكراني.

وكتب شفيديوك على قناته في "تلغرام": "أعزائي الضباط والرقباء والجنود، من اليوم يشرفني أن أقود دون مبالغة أحد أقوى التشكيلات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن ترقية قائد العمليات "الجنوبية" أندريه كوفالتشوك، و"الغربية" سيرغي ليتفينوف، وتم نقلهما إلى مناصب أخرى في الجيش.

وشغل الجنرال شفيديوك البالغ من العمر 54 عامًا منصب نائب قائد قوات الدفاع الإقليمية حتى مارس 2022. وأصبح بعد ذلك، رئيسًا لأركان مجموعة القوات المشتركة.

وتأتي التغييرات، في ظل تقدم روسي ملحوظ على الجبهة، فيما يعاني الجيش الأوكراني من نقص في الذخيرة والمقاتلين، مع وجود أزمة تمويل غربي لكييف.