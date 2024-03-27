بعد تغيير قادة الجيش.. الرئيس الأوكراني يُقيل أمين مجلس الأمن القومي

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أمين مجلس الأمن القومي أوليكسي دانيلوف، وذلك في تعديل جديد بعد أسابيع من تغيير القيادة العليا للجيش الشهر الماضي.

ولم تكشف سلسلة من المراسيم، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للرئيس عن سبب الإقالة، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وتولى أوليكسي دانيلوف منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، وذلك بعد أشهر فقط من وصول زيلينسكي لسدة الرئاسة.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور، إن دانيلوف سيتولى مهام جديدة، مشيرا إلى أن التفاصيل ستنشر في وقت لاحق.

وعين رئيس جهاز المخابرات الخارجية زيلينسكي أولكسندر ليتفينينكو، البالغ من العمر 51 عاما، أمينا لمجلس الأمن القومي.