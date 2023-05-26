بايدن يرشح قائد القوات الجوية لرئاسة هيئة الأركان المشتركة

يأتي هذا في وقت تقدم فيه واشنطن معدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي وتراقب عن كثب تحركات الصين إزاء تايوان.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على توليه المنصب، فسيصبح براون ثاني ضابط ببشرة سوداء يتولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة بعد كولن باول الذي شغل المنصب من 1989 إلى 1993.

وكان بايدن واقفا إلى جانب براون ونائبة الرئيس كاملا هاريس ووزير الدفاع لويد أوستن خلال الإعلان. وهاريس هي أول نائبة ببشرة سوداء لرئيس أمريكي وأوستن هو أول وزير دفاع أسود البشرة.

وحث بايدن مجلس الشيوخ على الموافقة على مرشحه. ولم يتضح بعد الجدول الزمني لعملية الموافقة على ما يبدو.