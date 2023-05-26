بايدن يرشح قائد القوات الجوية لرئاسة هيئة الأركان المشتركة
أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمهارات التي يتمتع بها قائد القوات الجوية الجنرال تشارلز كيو. براون في القيادة، معلنا رسميا ترشيحه ليصبح رئيسا لهيئة الأركان المشتركة.
وقال بايدن في البيت الأبيض يوم الخميس: "لقد كوَّن الجنرال براون سمعة طيبة وسط القوة بوصفه قائدا ثابت الجنان وشديد التأثير، شخصا يخلق بيئة من العمل الجماعي والثقة".
وكشف مسؤولون يوم الأربعاء عن اختيار بايدن لبراون مرشحا لرئاسة هيئة الأركان المشتركة خلفا للجنرال المنتهية ولايته مارك ميلي.
يأتي هذا في وقت تقدم فيه واشنطن معدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي وتراقب عن كثب تحركات الصين إزاء تايوان.
وإذا وافق مجلس الشيوخ على توليه المنصب، فسيصبح براون ثاني ضابط ببشرة سوداء يتولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة بعد كولن باول الذي شغل المنصب من 1989 إلى 1993.
وكان بايدن واقفا إلى جانب براون ونائبة الرئيس كاملا هاريس ووزير الدفاع لويد أوستن خلال الإعلان. وهاريس هي أول نائبة ببشرة سوداء لرئيس أمريكي وأوستن هو أول وزير دفاع أسود البشرة.
وحث بايدن مجلس الشيوخ على الموافقة على مرشحه. ولم يتضح بعد الجدول الزمني لعملية الموافقة على ما يبدو.