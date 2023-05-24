بايدن يثير السخرية حول إنقاذ بيلوسي للاقتصاد.. ومغردون "أنقذته قبل أن تولد"

وسخر مغردون من حديث بايدن متهكمين عليه قائلين: "بيلوسي ولدت في مارس 1940 والكساد الكبير بدأ قبل ولادتها في عام 1929 وانتهى عام 1941، أي أن بيلوسي كانت تبلغ حينذاك عامًا واحدًا".

وعلق آخرون على زلة لسان بايدن قائلين: "انزلق الرئيس جو بايدن أثناء محاولته الثناء على نانسي بيلوسي، قائلًا إنها ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير بدلًا من الركود الكبير".