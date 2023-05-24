بايدن يثير السخرية حول إنقاذ بيلوسي للاقتصاد.. ومغردون "أنقذته قبل أن تولد"
ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة، أثارت السخرية على الصعيدين المحلي والعالمي، إذ قال إن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير الذي بدأ عام 1929 في حين لم تكن ولدت بعد.
وخلال احتفال تكريمي للنساء الديمقراطيات، قال بايدن: "بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير، تمرير قانون الرعاية الميسرة.. منذ أن توليت منصبي، قادت المعركة لمساعدتنا في تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية، وقانون البنية التحتية للحزبين، وقانون التضخم.. دافعت عن الديمقراطية في أعقاب السادس من يناير".
وسخر مغردون من حديث بايدن متهكمين عليه قائلين: "بيلوسي ولدت في مارس 1940 والكساد الكبير بدأ قبل ولادتها في عام 1929 وانتهى عام 1941، أي أن بيلوسي كانت تبلغ حينذاك عامًا واحدًا".
وعلق آخرون على زلة لسان بايدن قائلين: "انزلق الرئيس جو بايدن أثناء محاولته الثناء على نانسي بيلوسي، قائلًا إنها ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير بدلًا من الركود الكبير".
والكساد الكبير أو الانهيار الكبير Great Depression هو كساد اقتصادي عالمي حاد حدث خلال ثلاثينيات القرن العشرين وبداية عقد الأربعينيات انطلاقًا من الولايات المتحدة.
اختلف توقيت الكساد الكبير في جميع أنحاء العالم، ففي معظم البلدان، بدأ في الولايات المتحدة في سبتمبر عام 1929 واستمر حتى أواخر الثلاثينيات.
كان هذا الكساد هو الأطول والأعمق والأكثر انتشارًا في القرن العشرين.
أما الركود العظيم، فهو الانخفاض الحاد الذي صاحب النشاط الاقتصادي في عام 2007، وانتشر في الاقتصادات العالمية. ويعتبر أكبر تراجع منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات، ليمتد رسميًّا من ديسمبر 2007 إلى يونيو 2009.