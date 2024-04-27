كييف: موسكو أرسلت مزيدا من القوات إلى قرية أوكريتين

واليوم السبت، اندلع قتال عنيف في أوكريتين، لكن المتحدث باسم القيادة الشرقية، نزار فولوشين، قال إن القوات الأوكرانية تبقي على الوضع "تحت السيطرة" في ثلثي القرية.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تمكنت من قصف الجزء الذي تسيطر عليه القوات الروسية من القرية، وأن "العدو محاصر ويجري اتخاذ إجراءات لطرد قواته".

وأوضح فولوشين أنه إلى الشمال من الجبهة الشرقية، تحاول القوات الروسية الاستيلاء على بلدة تشاسيف يار الإستراتيجية بأي ثمن، لكنها لم تدخل المدينة.

ويُنظر إلى تشاسيف يار، التي تقع على أرض مرتفعة، على أنها بوابة إلى المدن المهمة المتبقية التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونباس، التي تسعى روسيا للسيطرة الكاملة عليها.

ورغم أن القوات الأوكرانية أقل تسليحًا وعددًا، إلا أنها تلقت دفعة معنوية هائلة عندما وقّعت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، على حزمة مساعدات كبيرة لكييف، منها مساعدات عسكرية.