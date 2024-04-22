كييف: نحو 25 ألف جندي روسي يحاولون اقتحام بلدة تشاسيف يار
قال الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، إن روسيا لديها ما بين 20-25 ألف جندي يحاولون اقتحام بلدة تشاسيف يار شرقي أوكرانيا، والقرى المحيطة بها.
وبحسب وكالة "رويترز"، وصف الجيش الأوكراني الوضع في المنطقة بأنه "صعب".
وتسيطر أوكرانيا على كافة أرجاء بلدة تشاسيف يار، الواقعة على أرض استراتيجية مرتفعة في منطقة دونيتسك.
وقالت القيادة العسكرية في كييف إن روسيا تريد السيطرة على البلدة بحلول 9 مايو/ أيار المقبل، الذي يصادف ذكرى يوم النصر السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.
ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية، نزار فولوشين، قوله في تصريحات أذاعتها قناة "سوسبيلن العامة"، إن "الوضع حول البلدة صعب، لكنه تحت السيطرة.. مدافعونا يتلقون تعزيزات ويعملون على استقرار الخط".
وأضاف فولوشين أن "هناك ما بين 20-25 ألف جندي روسي يحاولون اقتحام تشاسيف يار وأطراف التجمعات السكانية القريبة منها".
وسيؤدي الاستيلاء على تشاسيف يار إلى وجود روسيا على مقربة من مدينتين مهمتين استراتيجيًا خاضعتين للسيطرة الأوكرانية، هما كراماتورسك وسلوفيانسك.