روسيا: العلاقات مع أمريكا معرضة إلى خطر الانهيار في أي لحظة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن العلاقات الروسية الأمريكية، معرَّضة لما سمَّته" "بالانهيار" في أي لحظة، مؤكدة أنّ هذا ليس خيار روسيا.

وتحدث بيان للخارجية الروسية عن ما سمّاه "السبب الجذري لعمق الأزمة" التي تعيشها العلاقات الروسية الأمريكية الآن.