روسيا: العلاقات مع أمريكا معرضة إلى خطر الانهيار في أي لحظة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن العلاقات الروسية الأمريكية، معرَّضة لما سمَّته" "بالانهيار" في أي لحظة، مؤكدة أنّ هذا ليس خيار روسيا.
وتحدث بيان للخارجية الروسية عن ما سمّاه "السبب الجذري لعمق الأزمة" التي تعيشها العلاقات الروسية الأمريكية الآن.
وحملت موسكو واشنطن المسؤولية في ما آلت إليه العلاقات بين البلدين، وقالت إن أمريكا مصابة بما سمَّته "رهاب الروس المجنون"، الذي أدى إلى تدهور تام في العلاقات، وجعلها "معرضة لخطر التمزق في أي لحظة".
وشددت الخارجية الروسية في بيانها على أن ما يجري "ليس خيار روسيا، لكن الخطوات غير المسؤولة للولايات المتحدة، التي تُعجّل بالتصعيد، بما في ذلك المهمة العقائدية المتمثلة في الهزيمة الإستراتيجية لموسكو، يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة".