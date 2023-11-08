روسيا تحذّر: تصرفات أمريكا تزيد من خطر استخدام الأسلحة النووية
حذّر سكرتير مجلس الأمن الروسي "نيكولاي باتروشيف" اليوم الأربعاء، من "أفعال الولايات المتحدة غير المسؤولة" التي قال إنها "تزيد من خطر استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية".
وقال باتروشيف، في كلمة خلال افتتاح اجتماع أمناء مجلس الأمن للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة (بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق) في موسكو: "كانت النتيجة الطبيعية لسياسات الولايات المتحدة المدمّرة هي تدهور الوضع الأمني العالمي. إن أفعالها غير المسؤولة لا تؤدي إلى تفاقم الأزمات القديمة وخلق أزمات جديدة فحسب، بل تعرقل أيضًا الحل السلمي للصراعات التي نراها اليوم في الشرق الأوسط".
وأضاف باتروشيف: "علاوة على ذلك، فإنها (الولايات المتحدة) تشجع على تزايد التهديدات والتحديات المشتركة، بما في ذلك الإرهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة... يتزايد خطر استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. وتجري عسكرة الفضاء الخارجي والفضاء الإلكتروني بوتيرة متسارعة".
وانطلقت أعمال اجتماع الأمناء العامين لمجالس الأمن في بلدان رابطة الدول المستقلة في العاصمة الروسية موسكو، والذي سيناقش القضايا الحالية للأمن الإقليمي في رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى قضايا التفاعل العملي بين الدول في الأشكال الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأمن.