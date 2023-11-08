روسيا تحذّر: تصرفات أمريكا تزيد من خطر استخدام الأسلحة النووية

وأضاف باتروشيف: "علاوة على ذلك، فإنها (الولايات المتحدة) تشجع على تزايد التهديدات والتحديات المشتركة، بما في ذلك الإرهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة... يتزايد خطر استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. وتجري عسكرة الفضاء الخارجي والفضاء الإلكتروني بوتيرة متسارعة".

وانطلقت أعمال اجتماع الأمناء العامين لمجالس الأمن في بلدان رابطة الدول المستقلة في العاصمة الروسية موسكو، والذي سيناقش القضايا الحالية للأمن الإقليمي في رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى قضايا التفاعل العملي بين الدول في الأشكال الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأمن.