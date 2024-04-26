بيزنس إنسايدر: تأخير محاكمة ترامب قد يمنحه ما يريده

قالت صحيفة "بيزنس إنسايدر"، إن جهود دونالد ترامب في الحصول على الحصانة قد لا تنجح قبل الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة المقررة في نوفمبر، لكنه قد يحصل على ما يريده بطريقة أخرى.

وبحسب تقرير للصحيفة، "من غير المرجح أن ترفض المحكمة العليا ادعاءات ترامب بسرعة؛ ما قد يؤخر القضية الجنائية المرفوعة ضده إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، وهذا ما يحتاجه ترامب".

وأضافت: "على عكس إرادة المحامي الخاص جاك سميث أن تمضي القضية بسرعة، يبدو أن القضاة يميلون إلى إعادتها إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي من أفعال ترامب مرتبطة رسميًا بوظيفته".

ومن شأن هذا التأخير أن يجعل من الصعب على سميث مقاضاة ترامب قبل الانتخابات، وإذا فاز ترامب، فقد يستخدم صلاحياته الرئاسية لتجنب القضية تمامًا.

وجادل محامي ترامب بالقول، إن "الرئيس السابق يجب أن يتمتع بحصانة مطلقة عن أفعال لا تتعلق بوظيفته إلا بشكل عرضي"، مستشهدًا بقضية سابقة للمحكمة العليا.

وبدا بعض القضاة المحافظين متعاطفين مع هذه الحجة؛ ما يشير إلى أنه يجب أن يكون هناك حد أعلى للتشكيك في تصرفات الرئيس بعد وقوعها.