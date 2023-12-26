الهند تنشر سفنًا عسكرية بعد هجوم قبالة سواحلها

تعتزم البحرية الهندية، نشر مدمرات مزودة بصواريخ موجهة في بحر العرب بعد تعرض سفينة تجارية تابعة لإسرائيل لهجوم قبالة الساحل الهندي في مطلع الأسبوع، في مسعى "للحفاظ على وجود رادع".

وقال بيان، إن البحرية الهندية تحقق في طبيعة الهجوم على السفينة كيم بلوتو التي رست في مومباي أمس الاثنين. وأشارت التقارير الأولية إلى هجوم بطائرة مسيرة.

وأضاف البيان "ستكون هناك حاجة لمزيد من التحليل الجنائي والفني لتحديد مصدر الهجوم، بما في ذلك نوع وكمية المتفجرات المستخدمة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، إن الادعاء الأمريكي بأن إيران هاجمت السفينة بالقرب من الهند "لا أساس له من الصحة".