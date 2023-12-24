البنتاغون: المسيّرة التي هاجمت سفينة قبالة سواحل الهند أُطلقت من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان أن الناقلة التي تعرضت إلى هجوم، السبت، قبالة سواحل الهند جرى استهدافها "بطائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه أطلقت من إيران".

وأضافت أن الهجوم وقع حوالى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (06,00 ت غ) ولم يسفر عن وقوع إصابات على متن السفينة المملوكة لشركة يابانية، موضحة أن حريقا نشب على متنها وتم إخماده.

وتابعت الوزارة أن الجيش الأمريكي "لا يزال على اتصال بالسفينة بينما تواصل الإبحار نحو وجهة في الهند".

وقال بيان البنتاغون إن السفينة "كيم بلوتو" كانت ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة هولندية.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الهجوم وقع على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة سواحل الهند، مضيفة أنه لم تكن هناك أي سفن تابعة للبحرية الأميركية في المنطقة المجاورة.

لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء وسط موجة من الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران قبالة سواحل اليمن.