البنتاغون: المسيّرة التي هاجمت سفينة قبالة سواحل الهند أُطلقت من إيران
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان أن الناقلة التي تعرضت إلى هجوم، السبت، قبالة سواحل الهند جرى استهدافها "بطائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه أطلقت من إيران".
وأضافت أن الهجوم وقع حوالى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (06,00 ت غ) ولم يسفر عن وقوع إصابات على متن السفينة المملوكة لشركة يابانية، موضحة أن حريقا نشب على متنها وتم إخماده.
وتابعت الوزارة أن الجيش الأمريكي "لا يزال على اتصال بالسفينة بينما تواصل الإبحار نحو وجهة في الهند".
وقال بيان البنتاغون إن السفينة "كيم بلوتو" كانت ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة هولندية.
وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الهجوم وقع على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة سواحل الهند، مضيفة أنه لم تكن هناك أي سفن تابعة للبحرية الأميركية في المنطقة المجاورة.
لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء وسط موجة من الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران قبالة سواحل اليمن.
من جهتها، أعلنت البحرية الهندية أنها استجابت لطلب المساعدة من السفينة.
وصرّح مسؤول في البحرية الهندية لوكالة فرانس برس "أرسلت طائرة إلى الموقع وتمكنت من الوصول إلى السفينة والتأكد من سلامتها وسلامة طاقمها".
وأضاف "أرسلت كذلك سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة".
وفي وقت سابق نفى نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، صحّة الاتهامات الأمريكية لطهران بالضلوع في هجمات شنتها مليشيا الحوثي على سفن تجارية، قائلا إن "الجماعة تتصرف من تلقاء نفسها".
والسبت صدمت طائرة مسيرة سفينة تجارية تابعة لإسرائيل في بحر العرب قبالة الساحل الغربي للهند مما أدى إلى نشوب حريق وفق شركة أمبري البريطانية للأمن البحري.
وأضافت أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع على متن السفينة، وهي ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم. وأشارت إلى أن الحادث وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي فيرافال بالهند.