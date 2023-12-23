تقرير: سفينة تجسس إيرانية ساعدت الحوثيين في هجمات البحر الأحمر

واتهم البيت الأبيض، وفقًا للمتحدثة باسم الأمن القومي أدريان واتسون، إيران بـ"التورط بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر". وأشارت إلى أن "المعلومات الاستخباراتية التي لدى إيران أساسية لمساعدة الحوثيين في استهداف السفن".

وأضافت واتسون: "ليس لدينا ما يُبرّر الاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور".

وبدوره نفى المتحدث باسم ميليشيا الحوثيين "أن تكون إيران وراء دعم الجماعة خلال هجماتها على السفن في البحر الأحمر، مؤكداً أنّ الجماعة لا تحتاج إلى الاعتماد على إيران للمساعدة في هجماتها".

وأضاف المتحدث: "من الغريب أن ننسب كل شيء إلى إيران؛ لدينا منشآت استخباراتية أثبتت نفسها على مدى سنوات".

وبدورها لم تستجب البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة لطلب الصحيفة بالتعليق على هذه المعلومات.