أمريكا تقترح تحالفًا بحريًا لحماية السفن في البحر الأحمر

قالت شركة الشحن الدنماركية "إيه.بي مولر-ميرسك" إن سفينة الحاويات التابعة لها "ميرسك جبل طارق" استُهدفت بصاروخ أثناء مرورها قبالة سواحل اليمن، اليوم الخميس.

ويأتي ذلك وسط سلسلة من هجمات تشنها ميليشيات الحوثيين على السفن دفعت الولايات المتحدة إلى الضغط من أجل توسيع تحالف بحري في البحر الأحمر.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت واقعة سفينة "ميرسك" هي نفسها التي أبلغت عنها وكالتان للأمن البحري في المنطقة نفسها، وقالتا إنه جرى خلالها إطلاق النار على سفينة بعدما تلقت أوامر بتغيير مسارها والإبحار إلى اليمن.

على نحو منفصل، قالت شركة أمبري للأمن البحري إنه وردت تقارير عن اعتلاء أشخاص ناقلة بضائع مملوكة لبلغاريا ترفع علم مالطا بالقرب من جزيرة سقطرى اليمنية.

ويشن الحوثيون هجمات على سفن، ويطلقون طائرات مسيَّرة وصواريخ على إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من شهرين.

تحالف بحري

قال تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن لـ"رويترز"، اليوم الخميس، إن واشنطن تريد تشكيل "أوسع تحالف بحري ممكن" لحماية السفن في البحر الأحمر، وإرسال إشارة للحوثيين بأنه لن يتم التسامح مع المزيد من الهجمات.

وحذَّر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني من أن القوة البحرية المتعددة الجنسيات المقترح تشكيلها ستواجه "مشكلات استثنائية"، وقال: "لا يمكن لأحد أن يتحرك في منطقة نهيمن عليها".

وقالت "ميرسك" إن سفينتها كانت متجهة من صلالة في سلطنة عُمان إلى جدة في السعودية عندما تعرضت لإطلاق نار بالقرب من مضيق باب المندب الذي يربط خليج عدن بالبحر الأحمر.

وأضافت: "ندعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية لضمان التهدئة السريعة" لأحدث الهجمات في المنطقة، محذرة من أن "الوضع الحالي يعرض حياة البحارة للخطر، وهو ما يؤثر على التجارة العالمية".

وقالت مصادر بحرية، أمس الأربعاء، إن ناقلة في البحر الأحمر تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين في زورق سريع واستهدفوها بصواريخ، فيما اقترب زورق سريع أيضًا من سفينة تجارية ثانية لكنها لم تتعرض للهجوم.