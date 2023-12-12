إسرائيل ترسل "ساعر 6" إلى البحر الأحمر ردًا على الحوثيين

بعد ساعات من إعلان ميناء أسدود جنوب إسرائيل، أن الهجمات الحوثية تُمثل خطرًا على حركة النقل التجاري البحري إلى البلاد، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إبحار سفينة صاروخية من طراز "ساعر 6" إلى البحر الأحمر لأول مرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن "سلاح البحرية أكمل عملية جعل السفن الحربية الحديثة الأربع من طراز "ساعر 6" عملياتية، إذ لأول مرة تُبحر سفينة صاروخية من هذا الطراز إلى منطقة البحر الأحمر".

وأضاف في تغريدة على موقع "إكس" :" تزامنًا مع ذلك، تستمر السفن الصاروخية التابعة لسلاح البحرية في العمل في منطقة البحر الأحمر، بحسب تقييم الوضع، وكجزء من تعزيز المجهود الدفاعي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع رست، لأول مرة، في ميناء إيلات سفينة سلاح البحرية ماغين، وهي عبارة عن سفينة من طراز "ساعر 6" والتي انضمت إلى نشاط سلاح البحرية العملياتي".