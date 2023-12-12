إسرائيل ترسل "ساعر 6" إلى البحر الأحمر ردًا على الحوثيين
بعد ساعات من إعلان ميناء أسدود جنوب إسرائيل، أن الهجمات الحوثية تُمثل خطرًا على حركة النقل التجاري البحري إلى البلاد، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إبحار سفينة صاروخية من طراز "ساعر 6" إلى البحر الأحمر لأول مرة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن "سلاح البحرية أكمل عملية جعل السفن الحربية الحديثة الأربع من طراز "ساعر 6" عملياتية، إذ لأول مرة تُبحر سفينة صاروخية من هذا الطراز إلى منطقة البحر الأحمر".
وأضاف في تغريدة على موقع "إكس" :" تزامنًا مع ذلك، تستمر السفن الصاروخية التابعة لسلاح البحرية في العمل في منطقة البحر الأحمر، بحسب تقييم الوضع، وكجزء من تعزيز المجهود الدفاعي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع رست، لأول مرة، في ميناء إيلات سفينة سلاح البحرية ماغين، وهي عبارة عن سفينة من طراز "ساعر 6" والتي انضمت إلى نشاط سلاح البحرية العملياتي".
و"ساعر 6"، سفينة حربية إسرائيلية متطورة تزن 2000 طن، ومجهزة بأنظمة متطورة، منها نسخة معدلة من نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، وأنظمة صواريخ أخرى.
وكانت إسرائيل تسلّمت من ألمانيا أول سفينة من هذا الطراز في أواخر 2020.
وذكر أن "سلاح وحدات سلاح البحرية تمكن من تحييد عدة مركبات مائية غائصة مسيرة عن بعد، والتي كانت غايتها ضرب منشآت إستراتيجية تابعة لدولة إسرائيل في البحر وعلى شواطئها".
كما أعلن أن "القوات البحرية الإسرائيلية نجحت بتصفية معظم قادة القوة البحرية التابعة لحماس ".
في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال ميناء أسدود الإسرائيلي إن "الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية تمثل تهديدًا إستراتيجيًا لطرق الشحن العالمية، وحركة النقل البحري إلى إسرائيل، رغم عدم وجود تأثير مباشر لها على نشاط الموانئ".
وجاء التصريح الإسرائيلي بعد أن تبنت الميليشيات اليمنية، تنفيذ عملية ضد ناقلة تجارية نرويجية، في إطار إبداء "دعمهم لقطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن السفينة "ستريندا"، وهي ناقلة مواد كيميائية، أُصيبت أثناء مرورها في باب المندب بصاروخ مجنّح (كروز) مضادّ للسفن، وأبلغت عن "وقوع أضرار تسبّبت بنشوب حريق على متنها".