أولاف شولتس يواجه "ثورة المزارعين"

يواجه المستشار الألماني أولاف شولتس اختباراً سياسياً واجتماعياً جديداً، مع تحرك آلاف المزارعين الغاضبين الذين بدؤوا اليوم أسبوع غضب يخشى مراقبون أن يستثمره اليمين المتطرف.

وتجمع آلاف المزارعين الغاضبين، منذ صباح اليوم الإثنين، بالجرارات باتجاه برلين للمشاركة في أسبوع من الاحتجاج أمام مبنى البرلمان، ويعتزم المزارعون القادمون من أركان البلاد الأربعة، قطع الطريق السريع المؤدي إلى العاصمة التي تستعد لأسبوع من الفوضى والمخاوف من التجاوزات، ومن فرضية سيطرة اليمين المتطرف على هذه التحركات، وفق تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية.