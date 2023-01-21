أوكرانيا لحلفائها: "فكروا أسرع" في زيادة الدعم العسكري
حث مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، حلفاء بلاده على التفكير بشكل "أسرع" في زيادة دعمهم العسكري، وذلك بعد يوم من إخفاقهم في الاتفاق على إرسال دبابات تطالب بها كييف.
وكتب ميخايلو بودولياك على تويتر "ستساعدون أوكرانيا بالأسلحة اللازمة على أي حال وستدركون أنه ما من خيار آخر لإنهاء الحرب عدا هزيمة روسيا". وأضاف "لكن التردد اليوم يقتل المزيد من شعبنا. كل يوم تأخير هو موت لأوكرانيين. فكروا أسرع".
وتعهد شركاء أوكرانيا الأسبوع الماضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة بمئات الملايين من الدولارات، لكنهم لم يتمكنوا الجمعة خلال مؤتمر في قاعدة رامشتاين الجوية من الاتفاق على إرسال دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع التي تسعى كييف إليها منذ مدة طويلة.
وأمس الجمعة، أعلن وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، أن "أي قرار لم يتخذ حتى الآن حول احتمال تسليم كييف دبابات ليوبارد الألمانية الصنع، والتي تطالب بها أوكرانيا لصد الهجوم الروسي"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال بيستوريوس في مؤتمر صحافي، إن المسألة "نوقشت" بين حلفاء أوكرانيا المجتمعين في رامشتاين في غرب ألمانيا، لكن "لم يتم اتخاذ أي قرار".