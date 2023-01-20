ألمانيا: لا قرار حتى الآن بشأن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد
أعلن وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة، أن أي قرار لم يتخذ حتى الآن حول احتمال تسليم كييف دبابات ليوبارد الألمانية الصنع والتي تطالب بها أوكرانيا لصد الهجوم الروسي.
وقال بيستوريوس في مؤتمر صحافي، إن المسألة "نوقشت" بين حلفاء أوكرانيا المجتمعين في رامشتاين في غرب ألمانيا، لكن "لم يتم اتخاذ أي قرار".
وأضاف: "لا يمكن أن نقول اليوم متى (سيتم اتخاذ قرار) وما سيكون عليه القرار في شأن دبابات ليوبارد".
ويجتمع حلفاء أوكرانيا، الجمعة، في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بهدف اتخاذ قرار حول تقديم مساعدة عسكرية إضافية إلى كييف.
وتابع الوزير الألماني: "لسنا مترددين، نقيّم فقط الإيجابيات والسلبيات، من مسؤوليتنا التفكير بانتباه في التداعيات بالنسبة إلى جميع أطراف النزاع.. الانطباع السائد لجهة أن ألمانيا ترفض وحدها تسليم الدبابات لكييف انطباع خاطئ".
وقال الوزير أيضا: "حلفاء كثر يشاطرون (برلين) الرأي.. هناك أسباب وجيهة لتأييد تسليم (الدبابات) وأسباب وجيهة لرفض هذا الأمر.. من الواضح جدا أن الآراء ليست متطابقة، خلافا لما أشيع حتى الآن".
وأبدت بولندا وفنلندا استعدادهما لتقديم هذا النوع من الدبابات إلى الجيش الأوكراني، لكنهما أوردتا أن هذا الأمر يتطلب موافقة ألمانيا، البلد المصنع.
وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، الحلفاء المجتمعين في ألمانيا على تسريع إرسال شحنات أسلحة ثقيلة إلى بلاده، لا سيما دبابات وصواريخ بعيدة المدى؛ دعما لكييف في معاركها المقبلة ضد روسيا.