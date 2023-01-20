ألمانيا: لا قرار حتى الآن بشأن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد

أعلن وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة، أن أي قرار لم يتخذ حتى الآن حول احتمال تسليم كييف دبابات ليوبارد الألمانية الصنع والتي تطالب بها أوكرانيا لصد الهجوم الروسي.

وقال بيستوريوس في مؤتمر صحافي، إن المسألة "نوقشت" بين حلفاء أوكرانيا المجتمعين في رامشتاين في غرب ألمانيا، لكن "لم يتم اتخاذ أي قرار".

وأضاف: "لا يمكن أن نقول اليوم متى (سيتم اتخاذ قرار) وما سيكون عليه القرار في شأن دبابات ليوبارد".