تركيا تعلن "تحييد" 32 عضوا من حزب العمال الكردستاني بالعراق

وكانت الهجمات التركية عبر الحدود على شمال العراق مصدرا للتوتر بين البلدين لسنوات. وطلبت أنقرة من العراق المزيد من التعاون في مكافحة حزب العمال الكردستاني، وصنفته بغداد "منظمة محظورة" في مارس الماضي.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، منظمة إرهابية.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي محادثات مع مسؤولين في بغداد وأربيل عاصمة كردستان العراق بشأن استمرار وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث يتمركز، وقضايا أخرى.

وقال أردوغان في وقت لاحق إنه يعتقد أن العراق يرى أنه من الضروري القضاء على حزب العمال الكردستاني أيضا، وفق تعبيره.