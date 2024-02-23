مقتل صيادين صينيين يتسبب بأزمة بين بكين وتايبيه

تسبب مقتل صيادين صينيين، بأزمة جديدة بين بكين وتايبيه، بعد حادث انقلاب قارب خلال مطاردته من قبل خفر السواحل التايواني.

وبحسب تقرير تلفزيوني لشبكة "CNN"، تتهم الصين تايوان بـ "التعتيم على الحقيقة" بشأن مقتل اثنين من الصيادين الصينيين أخيرا.

وكان القارب يقل أربعة صينيين عندما انقلب الأسبوع الماضي قرب جزر كينمن خلال مطاردة خفر السواحل التايواني.

وسقط الركاب الأربعة في المياه وقضى اثنان من أفراد الطاقم في وقت لاحق.

وكينمن أراض تديرها تايوان، تقع على بُعد خمسة كيلومترات فقط من مدينة شيامن الصينية.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الصيني، قال صياد نجا إن "قاربه صدمته سفينة تابعة لخفر السواحل التايواني".

لكن خفر السواحل التايواني يقول، إن "القارب الصيني اتخذ منعطفا حادا أثناء هربه من قواته ما أدى إلى انقلابه".